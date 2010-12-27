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В 2019 году многодетным семьям в два раза увеличат социальные выплаты
Сегодня, 18:58
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IRINA_CHALKINA
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В 2019 году многодетным семьям в два раза увеличат социальные выплаты

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Речь идёт о жилищных сертификатах.

Во вторник, 6 ноября, стало известно о том, что в 2019 году многодетным семьям в два раза увеличат социальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

 Нововедение приняли на совещании главы Северной столицы Александра Бастрыкина с членами правительства.

При поправках ко второму чтению бюджета, которые уже завтра будут внесены в Законодательное Собрание города, сумма будет увеличена в 2 раза и составит 2 млрд рублей

отметили в ведомстве

Так, согласно поправкам, сумма социальных выплат составит 2 миллиарда рублей. 

Отметим, что изначально в Петербурге планировали вделить на решение проблем с жильем для многодетных семей  500 миллионов рублей, но затем сумму увеличили еще на 500 миллионов.

Ранее мы сообщали о том, что УФАС оштрафовал петербургских чиновников, которые отправили детей с ограниченными возможностями в "неправильный" санаторий

Фото:Pixabay

Теги: выплаты многодетным семьям , многодетные семьи , смольный
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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