УФАС оштрафовал петербургских чиновников, которые отправили детей с ограниченными возможностями в "неправильный" санаторий

Общая сумма штрафа составила почти 140 тысяч рублей.

В Петербурге УФАС оштрафовал 5 сотрудников администрации Центрального района, которые отправили детей с ограниченными возможностями в "неправильный" санаторий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что чиновники незаконно провели конкурс на приобретение путевок для отдыха детей с ограниченными возможностями. Так, администрация заключила с компанией ООО "Объединение курортов юга" два договора на сумму более 2,7 миллионов рублей.

Соответствующий "партнер" не предоставил информацию о том, что санаторий специально оборудован для отдыха детей. Отметим, что это является обязательным условием конкурса. Однако, компания выиграла конкурс. В итоге несовершеннолетние с ограниченными возможностями поехали отдыхать в санатории, которые не соответствуют нормам СанПиН и ГОСТам. Помимо этого, фирма, которая обладала нужным набором всех норм была не допущена к участию в тендере.

Чиновники оштрафованы почти на 140 тысяч рублей. Свою вину они не признали и обжаловали постановления о штрафах в Смольнинском районном суде.

Ранее мы сообщали о том, что Ольга Глацких на встрече с молодежью заявила, что государство им ничего не должно

Фото:Pixabay