Эксперты назвали города-лидеры по росту цен на жилье в России

Тюмень, Омск и Казань стали лидерами среди российских городов по росту цен на вторичное жилье.

В марте 2021 года Тюмень стала лидером среди российских городов по темпам роста цен на вторичное жилье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG. Цены на жилье в этом городе за первый месяц весны выросли почти на 5%. В цифровых показателях это с 74,48 тысячи до 78,06 тысячи рублей за квадратный метр.

В тройке лидеров по росту цен на жилье оказались Омск, где жилье подорожало на 4,6%, и Казань (подорожание на 2,76%).

Столица России оказалась на восьмом месте. Тут за март квадратный метр подорожал на 2,08% до 251,5 тысячи рублей. В Петербурге цены выросли менее чем на 2%. Самый низкий показатель в Волгограде, где жилье подорожало на 0,38%.

В среднем по стране квадратный метр подорожал на 2% за март. Эксперты отмечают, что российский рынок жилья перегрет, но квартиры пока не дешевеют.

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