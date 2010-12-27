Американцы составили рейтинг из 25 самых злобных героев фильмов

Первое место занял Дарт Вейдер из фантастической киносаги Джорджа Лукаса "Звездные войны".

Журналисты из The Hollywood Reporter составили рейтинг самых злобный героев за всю историю кино. В список попали 25 персонажей. Лидирующую позицию занял Дарт Вейдер из фантастической киносаги Джорджа Лукаса "Звездные войны". Злодея в голливудском фильме сыграл Дэвид Проуз, озвучивал его Джеймс Эрл Джонс.

На втором месте рейтинга оказался Ганнибал Лектер в исполнении Энтони Хопкинса. Он сыграл в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон". Третья строчка за Злой Ведьмой Запада из кинокартины 1939 года "Волшебник страны Оз". Злодейку сыграла Маргарет Хэмилтон.

Кроме того, в рейтинг попал Джокер из "Темного рыцаря", Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada", Норман Бейтс из "Психо", Энни Уилкс из "Мизери" и другие антигерои и антагонисты.

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