Таблички показывают неправильный уровень воды.

Эксперты нашли неточности на памятных табличках о наводнениях в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на ведущего океанолога ФГБУ "Северо-Западного УГМС" Геннадия Бессана.

Таблички показывают неправильный уровень воды.

"Если таблички существуют, то во время ремонта рабочие могут снимать их со стен зданий. А после ремонта люди забывают, на какие отметки высоты их надо устанавливать", —заявил эксперт.

Эксперт обнаружил ошибки в Ботаническом саду, в Петропавловской крепости и у Синего моста. Он отметил, что неточности в табличках легко исправить.

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