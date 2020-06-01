Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Во многих клиниках чёткого расчёта потребности в средствах индивидуальной защиты просто нет.

Эксперты, благотворители и врачи попросили вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко о срочных мерах для защиты медиков. Они сделали это в открытом письме, пишет РБК.

Причина обращения в том, что в больницах и других учреждениях здравоохранения медикам по-прежнему не хватает средств индивидуальной защиты. Врачи и эксперты также призвали чиновников изменить порядок закупки средств защиты — потому что нынешний, по их мнению, парализует медицинскую систему России из-за излишней бюрократизации. Например, во многих клиниках чёткого расчёта потребности в средствах индивидуальной защиты просто нет.

В письме сказано, что отечественное производство только на 27% закрывает потребность в респираторах, на 17% - в перчатках. Только на 11% удовлетворяется спрос медиков на костюмы химзащиты.

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