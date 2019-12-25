Смольный не обнаружил нарушений с выплатами медикам в поликлинике №38

Проверка показала, что все положенные деньги медики получили.

Представители администрации Петербурга посетили поликлинику №38 после жалобы врачей на недополученные выплаты. Проверка показала, что нарушения с выплатами в медучреждении отсутствуют. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

В проверке приняли участие представители аппарата вице-губернатора, а также члены администрации Центрального района. Чиновники выяснили, что во временном отделении, созданном на базе поликлиники №38, работают 25 врачей-стоматологов. Под контролем инфекциониста все они прошли обучение по коронавирусу и были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Все сотрудники временного отделения подписали соглашения сторон трудового договора, в которых прописаны трудовые функции, объемы работы, график и прочие условия труда. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 года №415 все специалисты получили полагающиеся им выплаты в полном объеме, в размере 450 118 рублей.

Чиновники рассказали, что с жалобой к депутатам ЗАКСа обратился стоматолог, который подписал соглашение позже своих коллег по причинам временной нетрудоспособности, не связанной с COVID-19. По этой причине выплаты были скорректированы. Однако за апрель-май медик получил все деньги.

Всего в поликлинике работает 251 человек, 92 из них задействованы в работе с коронавирусными больными.

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