Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света

Сомнолог рассказал, как улучшить самочувствие осенью и зимой.

Эксперт дал рекомендации, как компенсировать недостаток солнечного света. Нужно как можно чаще находиться на улице, дома использовать лампы, имитирующие солнечный свет. Сейчас ученые создали даже оконную раму, которая обладает похожими свойствами. Об этом рассказал "ТАСС" врач-сомнолог Александр Калинкин.

Даже небольшой сеанс, продолжительностью 30-40 минут поможет наладить выработку меланина. А вот популярные витаминно-минеральные комплексы не могут в полной мере компенсировать недостаток солнца. Особенно актуальным проблема становится в осенне-зимний период. У жителей страны недостаточно вырабатывается мелатонин, что приводит к депрессиям. Этот показатель влияет также на ухудшение качества сна и плохое настроение.

Во время сна лучше как можно тщательнее ограничивать количество света в помещении. Исключение делают для людей, у которых наблюдаются тревожные расстройства.

Им наличие небольшого ночника позволяет уровень тревоги уменьшить. Ночник такого красного, оранжевого, желтого света будет давать небольшое количество света в комнате, но он будет его успокаивать прокомментировал спикер

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Фото: Piter.tv