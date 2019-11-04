Названы способы похудеть без физических упражнений

Рекомендация включают определенное питание и режим дня.

Эксперты составили ряд рекомендаций, которые помогут людям с лишним весом сбросить вес без физических упражнений. Советы написали в издания Food News.

Специалисты советуют включить в свой рацион продукты с богатым содержанием белка. К ним относят мясо, птицу, рыбу, бобовые и тофу. Помимо этого следует отказаться от сладких напитков и энергетиков.

Режим питания рекомендуют скорректировать таким образом, чтобы в определенное время перестать питаться. Необходимо свести к минимуму стресс и нормализовать сон.

Совсем без движения обойтись не удастся. Занятия спортом эксперты советуют заменить обычной физической активностью - прогулками, уборкой, игрой с детьми.

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