Эксперт: за неделю человек съедает 5 граммов микропластика

Это равносильно массе банковской карты.

За неделю человек съедает 5 граммов микропластика, что по массе соответствует банковской карте. К такому заключению пришли эксперты эколого-просветительской экспозиции "Про пластик: от проблемы к решениям". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Микропластик находится не только в воде и воздухе, но даже в косметике и зубной пасте.

Крупный пластиковый мусор в воде распадается на микрочастицы пластика. Эти микрочастицы поедаются рыбой и другими морскими обитателями, а потом передается по трофической цепи и попадает к нам на стол, – рассказала Елизавета Меринова, организатор выставки

WWF: в мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика.

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