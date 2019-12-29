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Эксперт: за неделю человек съедает 5 граммов микропластика
Сегодня, 13:54
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nastya960

Эксперт: за неделю человек съедает 5 граммов микропластика

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Это равносильно массе банковской карты.

За неделю человек съедает 5 граммов микропластика, что по массе соответствует банковской карте. К такому заключению пришли эксперты эколого-просветительской экспозиции "Про пластик: от проблемы к решениям". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Микропластик находится не только в воде и воздухе, но даже в косметике и зубной пасте.

Крупный пластиковый мусор в воде распадается на микрочастицы пластика. Эти микрочастицы поедаются рыбой и другими морскими обитателями, а потом передается по трофической цепи и попадает к нам на стол,

– рассказала Елизавета Меринова, организатор выставки

WWF: в мировой океан ежегодно попадает от 5 до 12 млн тонн пластика.

Фото: pixabay 

Теги: банковская карта, микропластик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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