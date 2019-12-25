Эксперт заявил, что смартфон станет рудиментом через 10 лет

На смену придут более продвинутые технологии.

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд считает, что через 10 лет человечество откажется от смартфонов. По его мнению, телефон станет рудиментом, а на смену ему придут более продвинутые технологии. Об этом пишет "РИА Новости".

Специалист подчеркнул, что сейчас мобильное устройство нужно только для аутентификации пользователя и передачи информации. Однако определить личность можно по лицу или отпечаткам пальцев. Информацию же, по его словам, можно проецировать на стену или зеркало с помощью IoT-датчика.

Поэтому телефон — это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой, — сказал эксперт.

По мнению Хелда, смартфон является устаревшей технологией и через лет 10 она изживет себя.

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