Эксперт заявил, что наличные лучше держать в валюте

Он сказал, что рубли вернуть всегда успеется.

Начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин рассказал агентству "Прайм", что наличные лучше всего хранить в валюте. Это при условии, если планов потратить эту сумму на что-то нет.

Эксперт подчеркнул, что с одной стороны довольно просто конвертировать из одной валюты в другую, а с другой – сложно.

Просто, потому что, если вам не нужны рубли для покупок, продавайте их и инвестируйте в валюте. Вернуться всегда успеете. Если рубли нужны, то покупайте их. Не важно, холодильник вы хотите на них приобрести или государственные облигации. Максим Шеин, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций"

Шеин подчеркнул, что объем и цели валютных операций также не имеют значение. По его словам, если у вас есть валюта и вы решите продать ее завтра, то вероятность, что продать можно будет дороже составляет порядка 95%. Если будете медлить и продадите через две недели, будьте готовы к убыткам, отметил эксперт.

Ранее мы писали, что налитики дали проагноз по курсу рубля на 2022 год.

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