Эксперт заявил, что "Северному потоку-2" сейчас ничего не угрожает

В ближайшее время Украина и США никак не повлияют на развитие крупнейшего газопровода Европы.

Инвесторы из ЕС продолжают инвестировать средства в "Северный поток-2" наперекор позиции Украины и США. В ближайшее время проекту ничто не угрожает. Российский менеджмент справился с большинством проблем на стадии оформления бумаг. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт РАН Вячеслав Кулагин. Он опроверг миф, что "Северный поток-2" может стать жертвой антироссийских санкций.

"Северный поток-2" - это проект, в отношении которого никакие санкции на данный момент не действуют. Единственное, что мы слышали от тех же американцев - что они не одобряют проект, и что возможно в принципе какое-то противодействие. Инвесторов санкционные угрозы не пугают - и Россия, и Евросоюз летом дали четко понять США, что никакой разговор о санкциях неприемлем - это европейская территория, и Соединенные Штаты не должны решать за Европу, что ей строить и согласовывать. Вячеслав Кулагин, эксперт РАН

Отказ Дании от работы с "Северным потоком-2" Россия уже обошла. Принято решение строить газопровод в обход этой европейской страны. Не боятся инвесторы и так называемой инициативы по распространению Третьего энергопакета на СП-2. Она может коснуться функционирования, но не финансирования и строительства объекта.

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