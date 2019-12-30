Эксперт выделил общую черту в инициативах Владимира Путина

Сегодня президент выступил с посланием к Федеральному собранию.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выделили общее в ряде инициатив президента РФ Владимира Путина.

Специалисты обратили внимание на увеличение роли коллективных органов власти: Госдумы, Совета Федерации, Госсовета.

"Общий акцент на коллективных органах вместо персоналий у многих (особенно у людей старшего поколения) вызывает ассоциации с советским "коллективным руководством". Однако вспомним, что самые благополучные советские годы (1960-1970-е) как раз и были годами коллективного руководства", — отметили эксперты.

Сегодня, 15 января, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. После этого правительство России подало в отставку. Соответствующий указ подписал президент.

Фото: kremlin.ru