Эксперт выделил общую черту в инициативах Владимира Путина

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выделили общее в ряде инициатив президента РФ Владимира Путина.
Специалисты обратили внимание на увеличение роли коллективных органов власти: Госдумы, Совета Федерации, Госсовета.
"Общий акцент на коллективных органах вместо персоналий у многих (особенно у людей старшего поколения) вызывает ассоциации с советским "коллективным руководством". Однако вспомним, что самые благополучные советские годы (1960-1970-е) как раз и были годами коллективного руководства",
— отметили эксперты.
Сегодня, 15 января, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. После этого правительство России подало в отставку. Соответствующий указ подписал президент.
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 )