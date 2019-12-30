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Эксперт выделил общую черту в инициативах Владимира Путина
Сегодня, 21:40
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nadezhda_sib

Эксперт выделил общую черту в инициативах Владимира Путина

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Сегодня президент выступил с посланием к Федеральному собранию.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выделили общее в ряде инициатив президента РФ Владимира Путина. 

Специалисты обратили внимание на увеличение роли коллективных органов власти: Госдумы, Совета Федерации, Госсовета. 

"Общий акцент на коллективных органах  вместо персоналий у многих (особенно у людей старшего поколения) вызывает ассоциации с советским "коллективным руководством". Однако вспомним, что самые благополучные советские годы (1960-1970-е) как раз и были годами коллективного руководства",

 — отметили эксперты. 

Сегодня, 15 января, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. После этого правительство России подало в отставку. Соответствующий указ подписал президент. 

Фото: kremlin.ru

Теги: послание федеральному собранию, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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