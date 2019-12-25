Эксперт: в период кризиса могут активизироваться мошенники

Речь идет о повышении цен на бензин.

Эксперты Telegram-канал "Мейстер" отметили, что у Генпрокуратуры и ФАС, по всей видимости, недельных "каникул" не будет.

Ранее стало известно, что Генеральный прокуратура РФ поручила антимонопольному ведомству оценить подорожание бензина. Специалисты заметили, что в условиях падения цен на нефть и коронавирусной инфекции нагрузка на органы будет только расти. Кроме того, есть вероятность, что активизируются мошенники, которые всегда стараются нажиться во время кризисных ситуаций.

По мнению экспертов работа ведомств может сильно повлиять на оценку россиян действий властей.

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