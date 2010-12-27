Эксперт: ужесточение антироссийских санкций ЕС закончатся ничем

ЕС может усилить санкционное давление на Россию после конфликта на Азовском море, однако это принесет почти нулевой эффект

Европарламент разработал проект резолюции, созданный в целях ужесточения санкций против России при обострении ситуации на Азовском море. В тексте документа, рассмотренного в Страсбурге отмечается, что "Керченский мост был построен незаконно" и потому европарламент склоняется к введению новых ограничительных мер в отношении шести компаний, которые были причастны к его строительству. Также предлагается потребовать от России "немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие контрмеры".

Собеседник ФБА "Экономика сегодня" профессор РУДН, политолог Юрий Почта утверждает, что итоговый эффект от ужесточения давления вызовет нулевой эффект, потому их введение не страшит Россию.

"Попытка Европарламента обсудить антироссийскую резолюцию по Азовскому морю – лишь продолжение политических кампаний, которые Запад ведет против РФ. Ситуация на Украине не разрешена – она лишь усугубляется, а значит, основания для сдерживания России сохраняются. Логики в этих действиях просто нет – новые санкции не нужны никому, однако есть задаваемый США политический тренд, и Европа ему подчиняется. На действия и планы России резолюция, если Европа ее примет, оказать влияния просто не может. Крымский мост построен, сносить его РФ, конечно, в угоду требованиям европейцев не станет. Крым активно развивается, и этот процесс Москва также тормозит не станет. Досмотр судов же в Керченском проливе – вопрос безопасности нашей страны, и европейские депутаты прекрасно понимают, что из-за их резолюций Россия эти меры не отменит. То есть история с резолюцией изначально популистская, направленная на создание резонанса, а не на достижение реальных целей" - Юрий Почта

По мнению эксперта, резолюция не выгодна и самому Евросоюзу и потому скорее всего останется лишь бумагой, так как наносит ему экономический ущерб.

"Новые санкции не выгодны самой Европе – страны ЕС с каждым годом все меньше скрывают свое раздражение этим противостоянием, которое наносит им огромный экономический ущерб. И проект резолюции по Азовскому морю, вероятнее всего, останется лишь бумагой: максимум, что за ним может последовать – ничего не значащие точечные персональные ограничения в отношении нескольких россиян. Просто потому, что более серьезные меры чувствительны для самих европейцев. Предполагается, что Европе можно решать судьбы стран и народов, и это право она разделяет исключительно с США. Когда дробили и уничтожали Югославию, никто не спрашивал на это разрешения. Россия же, по мнению чиновников ЕС, должна быть послушным учеником, выслушивать замечания и выполнять распоряжения. Но эта концепция не работает – Москва ведет собственную политику для соблюдения своих интересов, и не поддается на ультимативные требования. В то же время российская власть готова к диалогу и компромиссам, но европейцам такой вид общения не нравится" - Юрий Почта

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