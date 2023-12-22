Петербургское предприятие попало под санкции ЕС

Под санкции ЕС попало предприятие АО "Ленинградские лазерные системы", которое занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием.

На сайте дипломатической службы Евросоюза (ЕС) появился обновленный, 13-й, санкционный список. Он пополнился 27 предприятиями, среди них – одно из Петербурга. Предыдущий такой перечень был опубликован 19 декабря 2023 года, обратила внимание "Фонтанка".

Под санкции ЕС попало предприятие АО "Ленинградские лазерные системы", которое занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Его зарегистрировали в 2016 году.

Помимо АО "Ленинградские лазерные системы", в списке теперь находятся еще 17 предприятий из России, четыре – из Китая, и по одному – из Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Турции и Сербии. Согласно документам ЕС, все они связаны с военно-промышленным комплексом России.

Ранее на Piter.TV: МИД Молдавии заверил, что страна продолжит вводить санкции против России.

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