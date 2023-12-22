Михай Попшой оценил антироссийскую политику в республике.

Власти Молдавии продолжат присоединяться к антироссийским санкциям Запада. Такой информацией с журналистами местного телеканала TVR Moldova поделился руководитель внешнеполитического ведомства республики Михай Попшой. Известно, что указанное СМИ финансируется румынским правительством.

Степень присоединения Молдовы к санкциям против России по итогам прошлого года превысила 80%. Сначала было меньше, но в последнее время мы продвинулись и продолжим эти обращения по присоединению к нашим европейским партнерам. Михай Попшой, глава МИД Молдавии

Напомним, что бывший министр по иностранным делам Молдавии Нику Попеску в ноябре 2023 года заявил в СМИ о том, что Кишинев официально присоединился к четырем из шести санкционных пакетов, которые направлены против российских граждан или юридических лиц в России.

Молдавия может вступить в ЕС раньше 2030 года, заявил спикер парламента.

Фото и видео: YouTube / TVR MOLDOVA