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Эксперты рассказали о мерах профилактики кишечных инфекций летом
Сегодня, 13:22
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Эксперты рассказали о мерах профилактики кишечных инфекций летом

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В ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоялась  пресс-конференция, посвященная профилактике острых кишечных инфекций в летний период в Санкт-Петербурге.

О  профилактике и факторах, вызывающих заболевания, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Кишечные инфекции – это целая группа заразных заболеваний, которые повреждают, в первую очередь, пищеварительный тракт. Кишечные инфекции встречается повсеместно с сезонностью лето-осень. Преимущественно болеют дети.

На сегодня на территории Санкт-Петербурга, более двадцати тысяч случаев кишечной инфекции и шестьдесят процентов,  в удельном весе приходится на детей.

Ирина Катаева, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

Одним из факторов увеличения числа кишечных заболеваний среди населения в летний период времени является повышение температуры окружающей среды, что является благоприятным фактором для размножения возбудителей. В том числе повышенная температура влияет и на продукты питания, сообщает Ирина Катаева.

Чтобы не допустить, или хотя бы минимизировать риск появления отравления продуктами питания, нужно придерживаться следующих профилактических правил.

  • Соблюдайте правила личной гигиены (мытье рук с мылом перед едой,  а главное учите детей с  раннего возраста тщательно мыть руки)
  • Употребляйте, только  доброкачественные продукты, приобретенные в местах санкционированной торговли, с соблюдением условий хранения и реализации (оценивать условия, при которых продаются продукты) 
  • Тщательно мойте фрукты, овощи, зелень безопасной водой с последующим ополаскиванием кипятком. (Правила мытья анонсировали на сайте управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, где каждый гражданин может прочитать подробную информацию о мытье овощей и фруктов, чтобы обезопасить себя и своих родственников) 
  • Соблюдайте правила и технику приготовления пищи у себя дома.  (Не ешьте продукты, которые вызывают у вас сомнение, а именноплохой запах, несвежий вид, странный вкус).Следите, чтобы в холодильнике не было испорченных продуктов.
  • Соблюдайте товарное соседство. Не храните в одном отсеке холодильника сырое мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами.

Ранее мы также писали, что главный фтизиатр Петербурга рассказал о завозном туберкулезе.

Фото: Pxhere

Теги: здравоохранение, экспертное мнение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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