Эксперты рассказали о мерах профилактики кишечных инфекций летом

В ТАСС (г. Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике острых кишечных инфекций в летний период в Санкт-Петербурге.

О профилактике и факторах, вызывающих заболевания, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Кишечные инфекции – это целая группа заразных заболеваний, которые повреждают, в первую очередь, пищеварительный тракт. Кишечные инфекции встречается повсеместно с сезонностью лето-осень. Преимущественно болеют дети.

На сегодня на территории Санкт-Петербурга, более двадцати тысяч случаев кишечной инфекции и шестьдесят процентов, в удельном весе приходится на детей. Ирина Катаева, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу

Одним из факторов увеличения числа кишечных заболеваний среди населения в летний период времени является повышение температуры окружающей среды, что является благоприятным фактором для размножения возбудителей. В том числе повышенная температура влияет и на продукты питания, сообщает Ирина Катаева.

Чтобы не допустить, или хотя бы минимизировать риск появления отравления продуктами питания, нужно придерживаться следующих профилактических правил.

Соблюдайте правила личной гигиены (мытье рук с мылом перед едой, а главное учите детей с раннего возраста тщательно мыть руки)

Употребляйте, только доброкачественные продукты, приобретенные в местах санкционированной торговли, с соблюдением условий хранения и реализации (оценивать условия, при которых продаются продукты)

Тщательно мойте фрукты, овощи, зелень безопасной водой с последующим ополаскиванием кипятком. (Правила мытья анонсировали на сайте управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, где каждый гражданин может прочитать подробную информацию о мытье овощей и фруктов, чтобы обезопасить себя и своих родственников)

Соблюдайте правила и технику приготовления пищи у себя дома. (Не ешьте продукты, которые вызывают у вас сомнение, а именноплохой запах, несвежий вид, странный вкус).Следите, чтобы в холодильнике не было испорченных продуктов.

Соблюдайте товарное соседство. Не храните в одном отсеке холодильника сырое мясо и рыбу вместе с готовыми продуктами.

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