Главный фтизиатр Петербурга рассказал о завозном туберкулезе

Завозными являются почти половина случаев, которые насчитываются в городе.

Уровень заболеваемости туберкулезом в Северной столице ниже общероссийских показателей примерно на треть. При этом почти половина случаев считаются завозными. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал главврач Городского противотуберкулезного диспансера, главный внештатный специалист-фтизиатр Комитета по здравоохранению Александр Пантелеев.

К марту 2023 года в городе выявлено 1100 новых случаев туберкулеза: 60% заболевших являются жителями города, а остальные 40% – приезжими, в том числе и иностранцами. Общий уровень заболеваемости равен 19,4 на 100 тыс. населения против 21 на 100 тыс. в 2022 году. Общее число больных туберкулезом в городе составляет 1200 человек.

В целом заболеваемость в Петербурге равна столицам южноевропейских стран, и нам надо еще в два раза снизить заболеваемость, чтобы достичь Северной Европы. Там заболеваемость составляет 10 на 100 тысяч. Так что есть куда двигаться, хотя в городе есть районы, которые уже этого достигли. Это Московский, Кронштадтский, Курортный районы. Вероятно, так работает координация служб по раннему выявлению туберкулеза. Александр Пантелеев, главрач Городского противотуберкулезного диспансера, главный внештатный специалист-фтизиатр Комитета по здравоохранению Петербурга

Наконец, специалист отметил, что туристы из КНР крайне дисциплинированы и в плане вакцинации. Вероятность того, что они будут носителями болезни, очень маленькая.

Бояться их не нужно совершенно. У нас за всю историю наблюдений ни одного случая заболевания китайцев туберкулезом не было зарегистрировано. Страна закрытая с точки зрения медицины, они не дают статистики, но известно, что служба очень жесткая по эпиднадзору и ограничения не оставляют человеку свободы выбора – лечиться или нет. Там лечатся и вакцинируются все. Александр Пантелеев, главрач Городского противотуберкулезного диспансера, главный внештатный специалист-фтизиатр Комитета по здравоохранению Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге наблюдается исторический минимум заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдения.

Фото: Piter.TV