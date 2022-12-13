В 2022 году в Петербурге было выявлено 1045 новых случаев активного туберкулёза, из них 37 у детей.

В Петербурге наблюдается исторический минимум заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдения. Об этом рассказали в городском Комитете здравоохранения.

На начало 2023 года показатель составил 19,4 на 100 тысяч населения. В 2022 году в Петербурге было выявлено 1045 новых случаев активного туберкулёза, из них 37 у детей. Охват вакцинацией БЦЖ составил 97% новорожденных.

В Петербурге на сегодняшний день работают 25 юридических лиц, занимающихся лечением туберкулёза. Также стало известно, что централизованное учреждение для помощи больным туберкулезом появится в Северной столице.

Фото: unsplash.com (cdc)