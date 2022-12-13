Централизованное учреждение для помощи больным туберкулезом появится в Петербурге

Работа специалистов будет направлена на диагностику и скрининг болезни.

В Северной столице откроют централизованное учреждение для оказания помощи пациентам с диагнозом "туберкулез". Об этом рассказал главный внештатный специалист-фтизиатр городского комитета по здравоохранению Александр Пантелеев на выступлении в городском пресс-центре ТАСС.

По словам специалиста, в список мер на противотуберкулезной помощи войдут диагностика и скрининг болезни. Подготовка к воплощению проекта находится на финальном этапе.

Пантелеев добавил, что по всему Петербургу открыты 25 туберкулезных служб, которые прикреплённых к районам, что вызывает затруднение у пациентов, не проживающих по месту регистрации. За последние 3 года в городе насчитывается 19,4 тыс. больных туберкулезом на 100 тыс. населения, то является рекордным показателем.

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Фото: Piter.TV