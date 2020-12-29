Эксперт увидел в действиях Турции "игру" на противоречиях между Россией и США

Эксперты уверены, что действия России должны быть не менее прагматичными, чем Турции.

Глава турецкого секретариата оборонпрома Исмаил Демир заявил, что Турция могла бы купить еще одну партию российской зенитной ракетной системы С-400. Более того, ей интересна не только покупка, но и передача технологий, а также совместное производство. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что руководство Турции пытается играть на противоречиях между Россией и США. Это делается для того, что укрепить обороноспособность и развить отечественный военно-промышленный комплекс.

Вопрос теперь состоит в том, что ответит Россия, и как отреагируют в США. Североамериканскому государству точно бы не понравилось укрепление взаимодействия двух стран в сфере ВПК. Не стоит также забывать, что, несмотря на прибыль от сотрудничества, российские технологии окажутся в руках страны, которая является членом НАТО.

В конце 2020-го года Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400.

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