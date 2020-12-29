Эксперт увидел в действиях Турции "игру" на противоречиях между Россией и США

Глава турецкого секретариата оборонпрома Исмаил Демир заявил, что Турция могла бы купить еще одну партию российской зенитной ракетной системы С-400. Более того, ей интересна не только покупка, но и передача технологий, а также совместное производство. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что руководство Турции пытается играть на противоречиях между Россией и США. Это делается для того, что укрепить обороноспособность и развить отечественный военно-промышленный комплекс.
Вопрос теперь состоит в том, что ответит Россия, и как отреагируют в США. Североамериканскому государству точно бы не понравилось укрепление взаимодействия двух стран в сфере ВПК. Не стоит также забывать, что, несмотря на прибыль от сотрудничества, российские технологии окажутся в руках страны, которая является членом НАТО.
В конце 2020-го года Турция и США создали совместную рабочую группу по С-400.
Фото: Википедия
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