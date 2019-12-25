Эксперт увидел анекдот в словах Хиллари Клинтон Джону Байдену

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020.

Хиллари Клинтон посоветовала кандидату в президенты США Джону Байдену не признавать поражения ни при каких обстоятельствах. Экспертам Telegram-канала "Мейстер" это напомнило анекдот, который был актуален в 2004-м году.

Джон Форбс Керри (проигравший Бушу кандидат демократов) смотрит телевизор. По CNN показывают Майдан, по NBC показывают Майдан, по CBS показывают Майдан, по ABC показывают Майдан… Джон выключает телевизор со словами "Да сколько можно это смотреть!".

Его жена Тереза Хайнц Керри хватает пульт и включает телевизор.

— Нет, смотри, Джон! Смотри, как выборы надо проигрывать!

Ранее в Республиканской партии заявили о том, что Байден может не дожить до дня инаугурации.

Фото: социальные сети