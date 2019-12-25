Эксперт указал на заочную полемику между главой Роспотребнадзора и Владимиром Познером

Они по-разному видят эффективность мер, которые принимаются для того, чтобы люди носили маски.

Накануне журналист Владимир Познер предложил резко увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что ему заочно ответила руководитель Роспотребнадзора ― Анна Попова. По ее словам, штрафы ― не самое действенное средство.

Попова считает, что на сегодняшний день нужно действовать словом и убедить людей. Это не означает, что штрафов не будет, однако они должны иметь профилактическое значение, а не карательное.

Эксперты отметили, что это редкий случай того, когда "чиновница больше верит в действие доброго слова, чем либеральный журналист". Также они указали и на возраст Владимира Познера ― 86. Он находится в группе риска.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в России.

Фото: YouTube / Научная Россия