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Эксперт указал на заочную полемику между главой Роспотребнадзора и Владимиром Познером
Сегодня, 9:01
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nadezhda_sib

Эксперт указал на заочную полемику между главой Роспотребнадзора и Владимиром Познером

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Они по-разному видят эффективность мер, которые принимаются для того, чтобы люди носили маски.

Накануне журналист Владимир Познер предложил резко увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что ему заочно ответила руководитель Роспотребнадзора ― Анна Попова. По ее словам, штрафы ― не самое действенное средство. 

Попова считает, что на сегодняшний день нужно действовать словом и убедить людей. Это не означает, что штрафов не будет, однако они должны иметь профилактическое значение, а не карательное. 

Эксперты отметили, что это редкий случай того, когда "чиновница больше верит в действие доброго слова, чем либеральный журналист". Также они указали и на возраст Владимира Познера ― 86. Он находится в группе риска. 

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причину роста случаев коронавируса в России. 

Фото: YouTube / Научная Россия

 

Теги: коронавирус, познер, роспотребнадзор, штраф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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