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Эксперт указал на роль Центробанка в работе правительства
Сегодня, 22:00
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nadezhda_sib

Эксперт указал на роль Центробанка в работе правительства

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По факту Центральный Банк тоже является органом государственной власти.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что деятельность Центробанка сказывается на работе правительства, при этом в истории с отставкой органа исполнительной власти ЦБ остался в стороне. 

Специалисты отметили, что в низких темпах роста экономики и падении доходов населения россияне обвиняют правительство, однако большая ответственность в сфере экономике лежит на Центробанке. 

"Мало того, что он процентную политику ни с кем не согласовывает (хотя закон и этого требует). Но разве регулирование банков, страховщиков, брокеров и т.д. не влияет на эффективность деятельности Правительства?",

 — написали эксперты.

В Telegram-канале заметили, что изменения могут наступить и в кандидатурах для ЦБ. 

Напомним, правительство России подало в отставку после послания Путина.

Фото: pixabay.com 

 

Теги: центробанк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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