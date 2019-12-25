Эксперт: у молодежи наметился тренд на возврат к патриархату

Эксперт поделилась мнением о том, повлияла ли пандемия на отношения в семьях.

Молодежь возвращается к патриархату в семье. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказала руководитель сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологического института РАН Ирина Елисеева, передал корреспондент Piter.TV.

Несмотря на то, что может показаться, что популярность браков падает, на самом деле это не так, рассказала Елисеева. Институт семьи все еще остается очень устойчивым. В Петербурге брачность выше, чем по России. Ранее мы привели статистические данные.

По словам эксперта, пандемия на количество разводов и браков сильно не повлияла. У кого-то не было возможности зарегистрировать брак из-за ограничений, но такие пары наверстывают упущенное в этом году. Доктор экономических наук считает, что даже нахождение долгое время в одном пространстве на парах сильно не сказалось. Во-первых, молодежь активна и, как правило, ей есть чем заняться. Во-вторых, если люди любят друг друга, то временная самоизоляция в одном доме на отношения сильно не повлияет.

Однако есть и неприятные тренды: высокий уровень младенческой смертности в Петербурге и небольшой рост доли неполных семей. Во вторую категорию также относятся семьи, в которых умер один из родителей или человек решил родить малыша при отсутствии у него пары, "для себя".

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