Эксперт спрогнозировал развития рынка коммерческой недвижимости Петербурга

Специалисты проанализировали и спрогнозировали развитие офисов, складов и ритейла.

В четверг, 12 августа, компания JLL представила Piter.tv исследование, посвященное дальнейшему развитию рынка коммерческой недвижимости Петербурга.

Во втором полугодии текущего года планируется ввести сравнительно большой объем спекулятивных офисных площадей, отметили в компании. В целом за год вод превысит 200 тыс. кв. м, а в 2022 году – около 250 тыс. кв. м.

По мнению Наталии Киреевой, руководителя отдела исследований компании JLL, такой прирост офисной недвижимости удержит среднюю долю свободных площадей на уровне 8-9%.

Прогнозируется затяжной период снижения объема вакантных офисов по аналогии с кризисами 2008 и 2014 годов, когда восстановление рынка происходило в течение трех лет. заявила Киреева

Уже с 2022 года эксперты ожидают значительный прирост предложений в складском сегменте на уровне не менее 250 тыс. кв. м в год.

Активность арендаторов будет смещаться в сторону проектов built-to-suit. Небольшой выбор площадей в действующих складских комплексах, а также невозможность учесть все уникальные особенности бизнеса клиента в рамках уже построенных зданий, приводят к востребованности строительства индивидуальных проектов. считает Андрей Амосов, руководитель офиса компании JLL

Эксперты полагают, что до конца года арендная ставка повысится до 4,5 тыс. за "квадрат".

Что касается ритейла, то с начала текущего года не открылся ни один новый торговый центр, к тому же продолжаются ограничения в работе, что не способствует развитию этого сегмента. Работники ритейла ищут баланс между онлайн- и офлайн-магазинами, предпринимая попытки оптимизировать свое присутствие в торговых центрах. Эксперты прогнозируют рост вакантности до 5-6% в целом по рынку и в первую очередь в торговых центрах с устаревшими концепциями.

По мнению специалистов, стрит-ритейл в текущем году постепенно восстанавливает позиции, которые были потеряны в год пандемии. Начиная с 2022 года вакантность будет стабильно снижаться и может достигнуть уровня менее 10%. Арендные ставки, в свою очередь, могут выйти на докризисное значение уже к концу 2021 года.

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