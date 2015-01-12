Эксперт спрогнозировал банкротство петербургским дорожно-строительным компаниям

Многие компании ушли с рынка из-за целого списка проблем, для решения которых требуется комплексное вмешательство.

В среду, 11 августа, в Петербурге обсудили состояние и актуальные проблемы дорожно-строительной отрасли, передает издание "Невские новости".

ТАСС провел пресс-конференцию, посвятив ее обсуждению ответов профильных министерств на обращение президенту России руководителей 19 строительных компаний. Спикерами выступили генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса Юрий Агафонов и директор департамента ценообразования и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России Павел Горячкин.

Агафонов отметил, что дорожный бизнес считают прибыльным, однако за последние 5 лет 54% предприятий ушли с рынка. Так, 12 лет назад в Петербурге было 10 мостостроительных компаний, сейчас – одна. В такой ситуации просто невозможно организовать ремонт мостов.

Компании уходят из-за системных проблем: ценообразование, сезонное подорожание материалов, несовершенство законов, переложение ответственности на подрядчиков и другое. Заказчики долго ищут и уговаривают подрядчиков. В случае, если проект продумали не до конца, то подрядчик отказывался сразу же, поскольку это грозит штрафными санкциями и банкротством.

Специалисты предложили несколько способов, которые могут решить проблему. Например, нужно пересмотреть нормы прибыли, увеличить стоимость уже заключенных контрактов.

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Фото: Piter.tv