"КАМАЗ" поставит в Петербург 20 автобусов на газомоторном топливе

Стоимость партии оценивается в 322,8 млн рублей.

Российская компания "КАМАЗ" поставит петербургскому "Пассажиравтотранс" 20 автобусов НефАЗ большой вместимости, работающих на компримированном природном газе. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе компании.

Все автобусы будут лазурного цвета. Транспорт рассчитан на 89 человек, количество мест для сидения – 28. Во всех новых автобусах будут кондиционеры и современная система оплаты проезда. Низкопольная конструкция обеспечит доступность для маломобильных пассажиров. В распоряжение "Пассажиравтотранса" автобусы поступят до 15 октября.

В марте этого года губернатор Александр Беглов, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин подписали соглашение о комплексном внедрении газомоторного топлива. Участники соглашения объединят усилия в 2021-2023 году для того, чтобы поэтапно перевести автомобильный и водный пассажирский транспорт.

Фото: Piter.tv