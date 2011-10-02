Удар по многоэтажному зданию в Днепропетровске мог быть преднамеренным

Есть основания предполагать, что ВСУ могли сами нанести удар по незаселённой многоэтажке в Днепропетровске сразу после российского обстрела здания СБУ.

На появившемся видео из Днепропетровска видно, что здание было поражено зенитной ракетой с достаточно близкого расстояния через значительное время после попадания ракеты Искандер по зданию СБУ. Размеры, высота и скорость распространения сформировавшегося после попадания по зданию СБУ пылевого облака указывают на то, что с момента попадания прошло от 1 до 2-х минут.

Траектория полёта зенитной ракеты и след от продуктов горения твёрдого топлива вплоть до момента попадания в здание указывают на то, что запуск производился с близкого расстояния, в пределах 3 - 4-х км от точки попадания в объект. Кроме того, траектория полёта и сила взрыва боевой части указывают на то, что с высокой долей вероятности это была ракета ЗРК БУК.

На преодоление расстояния в 3-4 км с момента пуска, с учётом старта и разгона ракете ЗРК БУК требуется около 12-15 секунд. Таким образом в момент старта ракеты ЗРК уже не имел целей в воздушном пространстве для наведения и поражения. А это значит, что расчёт ЗРК мог сознательно осуществлять наведение по неподвижной, радиоконтрастной наземной цели.

Напомним читателям что это второй подобный случай. Ранее мы писали, что удар ракетой С-300 по собору в Одессе мог быть преднамеренным.

Видео: Олег Царев, телеграм