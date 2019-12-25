Эксперт спрогнозировал новую волну коронавируса

В НИИ гриппа имени Смородинцева предполагают, что надо готовиться к худшему.

Директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" предположил, что вторую волну коронавируса можно ожидать осенью. Это связано с тем, что для всех респираторных вирусных инфекций характерен осенне-зимний период.

Учитывая, что специалисты знакомы с возбудителем всего полгода, это наложит определенные сложности на проведение диагностики заболевания и лечения. Делать оптимистичные прогнозы рано: надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому медики разрабатывают вакцины и будут проводить необходимые исследования.

Ранее мы писали, что доклинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в июле.

Фото: Piter.TV