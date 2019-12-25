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Эксперт спрогнозировал новую волну коронавируса
Сегодня, 21:13
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smirenny

Эксперт спрогнозировал новую волну коронавируса

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В НИИ гриппа имени Смородинцева предполагают, что надо готовиться к худшему.

Директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" предположил, что вторую волну коронавируса можно ожидать осенью. Это связано с тем, что для всех респираторных вирусных инфекций характерен осенне-зимний период.

Учитывая, что специалисты знакомы с возбудителем всего полгода, это наложит определенные сложности на проведение диагностики заболевания и лечения. Делать оптимистичные прогнозы рано: надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому медики разрабатывают вакцины и будут проводить необходимые исследования. 

Ранее мы писали, что доклинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в июле.

Фото: Piter.TV

Теги: вторая волна коронавируса, коронавирус, пандемия
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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