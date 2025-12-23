Эксперт сообщил о росте мошенничества через домашние телефоны

Он напомнил, что рост интереса мошенников к стационарным телефонам зафиксировали летом 2025 года.

Руководитель направления антифрода "Билайна" Александр Фадеев сообщил о росте мошенничества через домашние телефоны. Об этом он рассказал "РИА Новости".

По словам эксперта, стационарные телефоны не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. Фадеев отметил, что рост интереса мошенников к стационарным телефонам зафиксировали летом 2025 года. Кроме того, такими устройствами чаще всего пользуются пожилые граждане и дети.

Эксперт рассказал, что злоумышленники от имени официальных лиц предлагают потенциальной жертве срочно продлить договор с телекоммуникационной компанией, чтобы стационарный телефон не отключили. Они также могут предложить оплатить просроченные счета за газ или электроэнергию. Фадеев напомнил, что персональную информацию или коды из смс по телефону могут спрашивать только мошенники.

