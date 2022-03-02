Эксперт сообщил, что Apple может выключить любой телефон

Директор частного музея Apple Андрей Антонов сообщил, что Apple имеет возможность отключить все свои гаджеты, но это не значит, что это произойдет. Этим он поделился в беседе с "Петербургским дневником".
Как рассказал Антонов, у компании Apple есть возможность удаленно отключить любой телефон, однако есть ли желание – большой вопрос. С ним можно обратиться только непосредственно в Apple, хотя и там вам сегодня вряд ли кто ответит.
Антонов посоветовал всем на всякий случай доставать старые кнопочные телефоны.
Ранее мы писали, что компания Apple прекращает продажу всей своей техники в России. На прошлой неделе компания Apple полностью остановила экспорт для российских дистрибьютеров. Также компания ограничила использование Apple Pay и других сервисов.
Фото: pexels
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