Эксперт сказал о проблемах при изменении настроек смартфона

Можно получить смартфон, работающий со сбоями.

Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать. Самое главное, куда не стоит вносить изменения – это настройки SIM-карты. При ошибках в настройках можно остаться без интернета и без связи вообще. А вернуть гаджет к заводским настройкам самостоятельно будет проблематично. Об этом агентству "Прайм" рассказала операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.

Эксперт советовала не пытаться самостоятельно отключать подписки, которые встроены в меню SIM-карты оператором. Также не стоит использовать режим разработчика для внесения изменений. В результате можно получить устройство, которое работает со сбоями или не работает вообще.

К настройке приложений тоже нужно относиться серьезно — если убрать какие-либо разрешения, то некоторые программы могут не работать.

Ранее Samsung представил новый смартфон с аккумулятором на 7000 мА/ч.

Фото: Piter.TV