Samsung представил новый смартфон с аккумулятором на 7000 мА/ч

Смартфон поступил в продажу в России.

Компания Samsung представила свой новый смартфон с аккумулятором на 7000 мА/ч. Продажи новинки уже стартовали в России.

Смартфон имеет 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с разрешением FullHD+. Он работает на процессоре Snapdragon 730, внутри 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, также возможно использование карты памяти.

Galaxy M51 имеет четыре модуля основной камеры — 64, 12, 5 и 5 мегапикселей. В смартфоне есть все современные беспроводные интерфейсы, в их числе и NFC. Смартфон имеет все шансы проработать до трех суток благодаря мощной батарее. Зарядить такой аккумулятор поможет быстрый блок питания с мощностью на 25 Вт.

Рекомендованная цена в России – 29 990 тысяч рублей.

Samsung готовит к выпуску полностью прозрачный смартфон.

Фото: Samsung

Видео: YouTube/ Gadget Arena