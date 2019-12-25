Samsung готовит к выпуску полностью прозрачный смартфон

Патент обнаружили в конце августа только после его официальной регистрации.

Стало известно, что в начале 2020 года южнокорейская компания Samsung подала патент, посвященный технологии, необходимой для создания прозрачного смартфона. Дизайнеры, опираясь на данные патента, постарались сделать качественные рендеры смартфона.

Патент обнаружили в конце августа только после его официальной регистрации. Благодаря дизайнерам, уже сейчас можно представить, как будет выглядеть полностью прозрачный гаджет.

На данный момент выход полностью прозрачного смартфона не представляется возможным, поскольку нет технологии, позволяющей сделать аккумулятор и прочие детали прозрачными. Также, зарегистрированный патент не дает гарантии выхода подобного смартфона.

В начале августа Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2.

Фото: nl.letsgodigital.org