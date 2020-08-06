Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Начало продаж представленных девайсов в России запланировано на 21 августа. Предзаказ можно оформить уже сейчас.

Южнокорейская корпорация Samsung накануне в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3.

Фаблет (смартфон с функциями планшета) Galaxy Note 20 получил экран в 6,7 дюймов, версия Ultra обзавелась 6,9-дюймовым дисплеем. У Galaxy Note 20 фронтальная камера имеет разрешение 10 Мп, основная имеет три модуля на 108, 12 и 12 Мп. Стоить в России Galaxy Note 20 с объемом встроенной памяти 256 Гб будет 79 990 рублей, Galaxy Note 20 Ultra с 256 Гб обойдется покупателям в 99 990 рублей.

Складывающийся смартфон Galaxy Z Fold 2 получил два безрамочных экрана. Он будет доступен в двух цветовых исполнениях: бронзовом и черном.

Помимо этого, компания представила сразу две разновидности нового планшета Galaxy: Tab S7 и Tab S7 Plus, умные часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.

Начало продаж представленных девайсов в России запланировано на 21 августа. Предзаказ можно оформить уже сейчас.

Накануне в Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung.

Фото и видео: Samsung