В Сеть просочились фотографии и видео новинок от Samsung

Официальная презентация состоится 5 августа в 17:00 (мск).

Компания Samsung сегодня в 17:00 (мск) представит несколько высококлассных гаджетов – от Galaxy Note 20 Duo до умных часов и премиального планшета. Однако известный инсайдер Эван Бласс накануне опубликовал сразу несколько видео и фото новинок.

Эван Бласс опубликовал Galaxy Z Fold 2 5G, сделанный в стиле "мистическая бронза" и "мистическая серость".

Также на презентации представят Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7+, Samsung Galaxy Watch3.

Фото и видео: Twitter/ Evan Blass