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Эксперт считает, что климат в Петербурге станет более теплым
Сегодня, 22:11
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Эксперт считает, что климат в Петербурге станет более теплым

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Однако изменения повлекут за собой определенный ущерб, говорит эксперт. 

Директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Владимир Катцов рассказал об изменениях в климате Петербурга. Этим он поделился с "АиФ-Петербург". 

Катцов отмечает, что периоды аномальной жары в Петербурге продолжатся. Более того, в целом климат в городе станет более теплым. Однако изменения повлекут за собой определенный ущерб, говорит эксперт. 

Ранее Piter.tv писал, что на петербургской дамбе улучшат систему, прогнозирующую подъем уровня воды.

Фото: pexels

Теги: климат, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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