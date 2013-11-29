Эксперт считает, что климат в Петербурге станет более теплым

Однако изменения повлекут за собой определенный ущерб, говорит эксперт.

Директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Владимир Катцов рассказал об изменениях в климате Петербурга. Этим он поделился с "АиФ-Петербург".

Катцов отмечает, что периоды аномальной жары в Петербурге продолжатся. Более того, в целом климат в городе станет более теплым. Однако изменения повлекут за собой определенный ущерб, говорит эксперт.

Ранее Piter.tv писал, что на петербургской дамбе улучшат систему, прогнозирующую подъем уровня воды.

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