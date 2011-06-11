Эксперт: сбитый в Ленобласти беспилотник запустили с берега Финского залива

Дрон, скорее всего, является разведывательным аппаратом с несколькими роторами, предназначенным для работы на малой расстоянии.

Беспилотный летательный аппарат, сбитый вблизи логистического центра "Лукойла" в Ленинградской области, был отправлен в небо с побережья Финского залива. Такое мнение выразил Максим Кондратьев, основатель учебного центра по беспилотной авиации и член-корреспондент Российской инженерной академии, пишет spb.aif.ru.

Кондратьев отмечает, что этот дрон, скорее всего, является разведывательным аппаратом с несколькими роторами, предназначенным для работы на малой расстоянии. Этот БПЛА мог быть запущен очень близко к целевому объекту. Если бы он пересек границу, то его непременно бы засекли системы наблюдения и ликвидировали. В данном контексте можно утверждать, что дрон был запущен с берега Финского залива, пояснил он.

Эксперт добавил, что сбитый БПЛА мог быть любым из серийных дронов подобного типа, которые производятся на территории России или импортируются. Кондратьев также подчеркнул, что беспилотники, доступные для фото- и видеосъемки, могут быть использованы для сбора разведывательной информации.

Фото: Unsplash (носит иллюстративный характер)