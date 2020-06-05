Эксперт: россияне потеряли интерес к маркетплейсам

Александр Анфиногенов объяснил причину такой тенденции.

Аналитики из компании Infoline заявили о том, что россияне в период с апреля по июнь текущего года реже пользовались доставкой товаров повседневного спроса. Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов рассказал журналистам телеканала "360.ru" о том, связана ли эта ситуация с ростом цен. По мнению аналитика, причиной снижения количества покупок весной и летом, совершенных потребителями в онлайн-режиме, кроется в периоде отпусков.

Это традиционное падение, потому что у людей в летний период меняются планы. Если мы говорим о товарах повседневного спроса, то речь скорее всего идет о том, что чаще покупают в период осень-весна. Далее продажи падают. Александр Анфиногенов, специалист

Эксперт добавил, что массового роста цен на товары в онлайн-магазинах не фиксируется. Вне зависимости от того, есть ли у продавцов нехватка курьеров и сборщиков, стоимость на товары осталась прежней, а товар всегда можно заказать в необходимый пункт выдачи. В сфере доставки могут быть перебои, связанные с уходом части рабочей силы, состоящей из мигрантов.

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Фото: Piter.tv