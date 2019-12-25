  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт рассказала, как россиянам избежать блокировки телефона в Египте
Сегодня, 9:56
116
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт рассказала, как россиянам избежать блокировки телефона в Египте

0 0

По ее словам, туристы могут использовать услугу eSIM.

Эксперт Российского союза туриндустрции (РСТ) Любовь Воронина рассказала, как россиянам избежать блокировки телефона в Египте.

С января 2025 года в Египте обязывают регистрировать смартфоны, в который вставили местную sim-карту, через официально приложение, чтобы избегать блокировки. По словам эксперта, туристы могут использовать услугу eSIM. Она подчеркнула, что электронную карту выдают бесплатно, а с ней также идет бесплатный трафик. По словам Ворониной, такой способ выглядит удобнее и дешевле обычной мобильной связи.

Ранее глава Подмосковья рассказал, как ИИ меняет госуслуги.

Фото: pxhere.com

Теги: блокировка, египет, смартфон, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии