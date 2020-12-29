Специалист рассказал об опасности установленных в смартфонах камер

Эксперт отметил, что нередкими являются случаи, когда Instagram или другие соцсети включали камеру и микрофон вне зависимости от желания пользователя.

В нормальном варианте доступ к включению камеры и микрофона возможен только при активации непосредственно пользователя смартфона. Об этом агентству "Прайм" рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Специалист же отметил, что нередкими являются случаи, когда Instagram или другие соцсети включали камеру и микрофон вне зависимости от желания пользователя. Это происходило во время переписки или при просмотре ленты. Все компании, уличенные в подобном, говорили, что это случайность.

При этом надо понимать, что, обладая сотовым телефоном, вы становитесь человеком, о котором все известно. Денис Кусков, эксперт

Специалист посоветовал при ведении важных переговоров или для сохранения какой-либо тайны отключать смартфон полностью или внимательно следить за сообщениями о том, включено ли то или иное устройство в данный момент.

Ранее эксперт назвал способ обнаружить любой смартфон без геолокации.

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