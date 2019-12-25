Эксперт рассказал об изменениях на рынке криптовалюты

Голубовский подчеркнул, что специальная служба будет препятствовать попыткам использования криптовалют для обхода каких-то ограничений.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал об изменениях на рынке криптовалюты, передает телеканал "360" во вторник, 22 марта.

Голубовский отмечает, что некоторое время криптовалюта падала, потому что у нее установилась положительная корреляция со всеми рисковыми активами. Падал американский рынок криптовалюты. Все рынки падали из-за роста геополитических рисков. Однако после ввода санкций против России она "стабилизировалась и потом предпринимала попытки роста".

Голубовский подчеркнул, что специальная служба будет препятствовать попыткам использования криптовалют для обхода каких-то ограничений. На уровне очень крупных транзакций это действительно легко отследить, но на уровне малого и среднего бизнеса вряд ли можно контролировать.

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