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Эксперт рассказал о закономерности смены губернаторов в России
Сегодня, 17:50
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nadezhda_sib

Эксперт рассказал о закономерности смены губернаторов в России

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Чаще всего при переизбрании половина губернаторов остается, а на место другой половины приходит новый человек.

Владимир Путин переназначил губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на закономерность избрания новых губернаторов в России.

В этом году выбору пройдут в 20 регионах. По мнению специалисты, в 10 из них останутся старые лица, в 10 - появятся новые. 

Традиционно до мая назначаются новые врио, чтобы у них было время "войти" в регион и продемонстрировать до выборов свою работу гражданам, а с мая начинаются переназначения и объявления о поддержке тем, кому предстоит идти на очередной срок.

отметили эксперты. 

Всего за 3 года в России поменялось 50 губернаторов. Останутся ли они на своем месте или нет зависит от того, как человек справляется с поставленными задачами. Если он выполняет KPI, то, скорее всего, получает поддержку и идет на новый срок.

Фото: kremlin.ru

Теги: выборы губернатора
Категории: Лента новостей, Новости России,

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