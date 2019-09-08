Эксперт рассказал о закономерности смены губернаторов в России

Чаще всего при переизбрании половина губернаторов остается, а на место другой половины приходит новый человек.

Владимир Путин переназначил губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на закономерность избрания новых губернаторов в России.

В этом году выбору пройдут в 20 регионах. По мнению специалисты, в 10 из них останутся старые лица, в 10 - появятся новые.

Традиционно до мая назначаются новые врио, чтобы у них было время "войти" в регион и продемонстрировать до выборов свою работу гражданам, а с мая начинаются переназначения и объявления о поддержке тем, кому предстоит идти на очередной срок. отметили эксперты.

Всего за 3 года в России поменялось 50 губернаторов. Останутся ли они на своем месте или нет зависит от того, как человек справляется с поставленными задачами. Если он выполняет KPI, то, скорее всего, получает поддержку и идет на новый срок.

Фото: kremlin.ru