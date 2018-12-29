Франц Клинцевич сослался на поддержку Америки временного президента Венесуэлы в интернет-пространстве.

Член Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал о попытках Вашингтона обеспечить "оранжевую" революцию в Венесуэле. По мнению эксперта, в отличие от России, американская пресса не является свободной. Об этом специалист сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Все, что произошло в Венесуэле, давно готовилось, причем еще в тот период, когда в США был другой президент. Это крайне важная задача для американцев, причем здесь во главу угла становится не какой-то экономический аспект, хотя он им также важен, а тот фактор, что данная страна является направлением серьезных притязания со стороны России комментирует эксперт

Показательным примером эксперт называет тот факт, что профиль легитимного президента Венесуэлы лишился "синей галочки" верифицированного официального аккаунта в социальных сетях Facebook и Instagram. В это же время оппонент законного лидера государства Хуана Гуаидо, поддерживаемого США, стал "подлинным" по версии соцсетей. Вчера политик объявил себя временным президентом Венесуэлы.

Ни одна из стран, которые сегодня оказывают давление на Венесуэлу, не имеют свободы масс-медиа, только в России остается данный процесс. Несмотря на то, что эти же силы используют и наши демократические СМИ в неприглядных делах вместе с попытками проведения в нашей стране каких-то провокационных моментов, данная политика сохраняется и сегодня резюмирует Клинцевич.

Напомним, что Владимир Носов заменил Тетердинко на посту исполкома партии.

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