Владимир Носов заменил Тетердинко на посту исполкома партии

В Петербурге "ЕР" претерпела серьезные кадровые перестановки.

Петербургская политическая партия "Единая Россия" выбрала нового исполкома. Вместо Александра Тетердинко должность в региональном отделении займет Владимир Носов.

По информации от бывшего исполкома, он решил сосредоточить внимание на исполнении ролей депутата ЗакСа и руководителя партии. В результате политик решил покинуть пост в партии. Его место отдали Носову. Последний ранее работал в аппарате правительства Петербурга. Он также является военным летчиком. Новый исполком закончил Армавирское авиационное училище.

Фото: Piter.tv