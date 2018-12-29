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Владимир Носов заменил Тетердинко на посту исполкома партии
Сегодня, 8:18
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lesjasap

Владимир Носов заменил Тетердинко на посту исполкома партии

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В Петербурге "ЕР" претерпела серьезные кадровые перестановки.

Петербургская политическая партия "Единая Россия" выбрала нового исполкома. Вместо Александра Тетердинко должность в региональном отделении займет Владимир Носов.

По информации от бывшего исполкома, он решил сосредоточить внимание на исполнении ролей депутата ЗакСа и руководителя партии. В результате политик решил покинуть пост в партии. Его место отдали Носову. Последний ранее работал в аппарате правительства Петербурга. Он также является военным летчиком. Новый исполком закончил Армавирское авиационное училище.

Фото: Piter.tv

Теги: вадимир носов, единая россия, исполком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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