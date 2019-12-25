Эксперт рассказал о способе изменения геолокации на смартфоне

VPN позволяет избежать, например, региональных цен, которые отличаются для разных стран.

Изменить свое местоположение на смартфоне эффективней и безопасней всего при помощи VPN. Используя его, можно изменить регион своего пребывания. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

VPN позволяет избежать, например, региональных цен, которые отличаются для разных стран. Например, в зависимости от региона могут быть разные цены на авиабилеты, какие-то товары.

Также изменить геолокацию можно, чтобы просто не оставлять "цифровой след". Использование VPN в интернете значительно повышает уровень конфиденциальности и безопасности, это даже может помочь предотвратить перехват данных.

Пользоваться специалист советует только проверенными приложениями VPN от известных производителей, с высокими оценками и положительными отзывами. Пользоваться этим способом для обхода заблокированных ресурсов нелегально.

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