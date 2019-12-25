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В МЧС России заявили об отсутствии датчиков геолокации у шахтеров в "Листвяжной"
Сегодня, 10:17
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В МЧС России заявили об отсутствии датчиков геолокации у шахтеров в "Листвяжной"

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Это осложнило специалистам проведение поисково-спасательных работ.

Горноспасателям не предоставили информацию с датчиков геолокации шахтеров в "Листвяжной", что осложнило поисково-спасательные работы. Об этом в интервью с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, в настоящее время сейчас местонахождение горняков отслеживается автоматически "чуть ли не ежесекундно". Вся информация находится в распоряжении диспетчера шахты. 

Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих.

Александр Чуприян, врио главы МЧС РФ

Он подчеркнул, во избежание подобных аварий на объектах такого типа должна быть жесткая дисциплина, а также исправное оборудование.

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. Все тела удалось поднять на поверхность только к 13 декабря.

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Фото: администрация правительства Кузбасса

Теги: александр чуприян, геолокация, листвяжная
Категории: Лента новостей, Новости России,

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